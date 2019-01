Fred Rutten blijft positief na nederlaag tegen Gent: “Het uitvallen van Gerkens maakte het ons moeilijk”

Geen intrede langs de grote poort voor Fred Rutten bij Anderlecht. De Nederlander zag zijn ploeg wel vechten, maar alsnog het onderspit delven tegen Gent. Desondanks onthoudt Rutten ook enkele positieve zaken en onthult hij de verrassende reden achter de inbreng van youngster Jérémy Doku.

Rutten was van mening dat zijn ploeg voor rust niet moest onderdoen voor de Buffalo’s. “De eerste helft was oké van ons. Ik zag een gelijkopgaande wedstrijd, de verhouding in kansen zat goed. Na de rust en vooral na de rode kaart kregen we het moeilijk. Of we moeite hadden met de wisselende tactiek bij Gent? Niet per se, ik zag vooral de impact van het uitvallen van Pieter Gerkens. Dan moet je een ander type speler zetten (Morioka, nvdr.) en anders gaan spelen.”

In de slotfase haalde Rutten diepe spits Santini naar de kant voor Jérémy Doku, een kleine en aalvlugge flankaanvaller. “Die wissel kan ik uitleggen”, is Rutten snel. “Jérémy is heel snel en ik ken Timothy Derijck nog van vroeger. Eén moment kon genoeg zijn om iets te forceren en bijna was het nog zover.”

De achterstand van Anderlecht op de top van het klassement bedraagt nu al 17 punten. Is de huidige kern wel in staat om terug te vechten? “Ik was me ervan bewust dat het geen makkelijk karwei ging worden. Ik ga eerst een analyse maken van deze match. De eerste helft was redelijk, de tweede moeilijk door enkele wissels. De rode kaart van Amuzu? Hij is jong, hij moet leren dat dat niet slim is.”

