Chalet in Oudsbergen uitgebrand na mogelijke brandstichting, wellicht eerst ingebroken

Opglabbeek - In Luttelmeeuwen (Oudsbergen) is zaterdagavond brand in een chalet ontstaan. De brand is volgens de politie van de zone CARMA mogelijk aangestoken.

Rond 23.30 uur zaterdagavond liep een oproep binnen over een brandende chalet in Luttelmeeuwen. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. De chalet is volledig uitgebrand, maar niemand raakte gewond.

Volgens de politie werd er vermoedelijk eerst ingebroken in de chalet en werd die vervolgens in brand gestoken. Het gerechtelijk lab en een branddetectiehond gingen zondag ter plaatse voor onderzoek. De politie zal de zaak verder onderzoeken.