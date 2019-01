250 passagiers zitten ruim 13 uur vast op vliegtuig in Canadese luchthaven terwijl het buiten min 30 graden is

De passagiers van een vlucht van de Amerikaanse maatschappij United Airlines, die afgeleid was naar de luchthaven Goose Bay in het noordoosten van Canada, hebben meer dan dertien uur lang vastgezeten in het vliegtuig, terwijl het buiten ijzig koud was. Dit heeft de zender CBC gemeld.

Vlucht 179 van United, van Newark naar Hongkong, moest zaterdagavond wegens een medisch spoedgeval op Goose Bay landen, zei de luchtvaartmaatschappij aan CBC. De zieke passagier werd in het ziekenhuis opgenomen, maar door een mechanisch probleem kon het vliegtuig niet opstijgen. De passagiers moesten aan boord blijven want ‘s nachts is er geen douanebeambte op deze luchthaven in de provincie Newfoundland and Labrador.

De ongeveer 250 passagiers bleven dertien uur lang aan boord in afwachting van een vervangend vliegtuig, zeiden passagiers aan de publieke zender. Een van hen deed er zijn beklag over dat het niet erg warm was in het toestel en vertelde dat de passagiers bleven morren ook nadat ze na uren wachten eten en koffie hadden gekregen.

Het vroor 30 graden onder nul in Goose Bay. Mogelijk was het door de kou dat een deur van het vliegtuig niet goed werkte, waardoor het toestel niet kon vertrekken.

Still on the tarmac in Goose Bay (13 hours and counting) but at least now we have some donuts, sandwiches, muffins, and coffee from @TimHortons. Thanks to any local Canadians who are involved and helping! @Philipearle — Steven Lau (@unoslau) January 20, 2019