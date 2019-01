Antwerpse advocaat lichtte jarenlang cliënten op: hij beloofde de erfenis te regelen, en ging dan lopen met het geld

Zowel het Antwerpse gerecht als verschillende schuldeisers maken jacht op het fortuin van Marc G. De voormalige zakenadvocaat zou jarenlang geld van cliënten hebben gebruikt voor privé-uitgaven, in totaal gaat het om zo’n 5,5 miljoen euro. Geld waarmee G. luxewagens, huizen en een jacht kocht.

Het was een Nederlandse multimiljonair die de bal aan het rollen bracht. Eind vorig jaar diende hij een klacht in tegen zijn advocaat Marc G., nadat de man in een dossier met zo’n 3,5 miljoen euro aan ...