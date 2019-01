Oeps! Journalist stuurt verkeerd gerucht de wereld in, Michy Batshuayi zet hem op zijn plaats: “Is dat werk?”

Er is nog geen witte rook in het transferdossier van Michy Batshuayi. De aanvaller wil naar Monaco, dat hem zes maanden wil lenen van Chelsea. The Blues hebben hun fiat echter nog niet gegeven om dat ze hopen op een definitieve transfer. Volgens een Waalse journalist was er echter een doorbraak en was de aanvaller zondagmiddag geland in het Prinsdom. Dat gerucht werd echter meteen de wereld uit geholpen… door Batshuayi zelf.

Batshuayi was zondag niet aanwezig op de training van Valencia. Met toestemming van de club, want de aanvaller zakte af naar Brussel om familie te bezoeken. Maar zondagavond lanceerde een Waalse journalist plots het nieuws dat de aanvaller ondertussen naar Monaco was doorgereisd en dat de deal maandag zou kunnen afgerond worden. Meteen reageerden enkele concullega’s op die tweet, door te stellen dat de aanvaller helemaal niet in het Prinsdom zat. Aanvankelijk verdedigde de man zich nog, maar dan besloot Batshuayi himself zich te moeien in de discussie.

“Fout, fout fout”, klonk het kort en krachtig op de oorspronkelijke tweet. Op de reactie van de man in kwestie dat hij “nooit iets zou tweeten waarvan hij niet zeker is”, was Batshuayi meteen wat scherper. “Stop dan maar met tweeten”. De twee gingen nog even in discussie, waarna ‘Batsman’ het amusante gesprek afsloot. “Goedenavond.”

C'est ça "bosser" alors ? — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 20 januari 2019

Dis-donc, est-ce que je me permets de te dire comment tu bosses à l’entraînement moi? Jamais. Trouve un autre bouc émissaire. — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) 20 januari 2019

De aanvaller was naar Brussel afgezakt om familie te bezoeken in afwachting van een mogelijke doorbraak in zijn transferdossier. Ondertussen liet Monaco-trainer Thierry Henry na een nieuwe nederlaag nog maar eens optekenen dat hij hoopt op de komst van Batshuayi. Die amuseerde zich ondertussen in een Brussels restaurant.