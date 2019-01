Willy (65) verloor zijn vrouw en dochter in enkele maanden tijd. Nu gaat hij weer op zoek naar de liefde

De deuren van ‘Hotel Römantiek’ gaan volgende week weer open. In het Vier-programma zoeken 24 vrijgezelle senioren naar een nieuwe liefde, deze keer onder de stralende Tunesische zon. Een van hen is weduwnaar Willy Jackers (65). Hij verloor in 2014 op enkele maanden tijd zijn vrouw en zijn dochter. Dankzij ‘Hotel Römantiek’ is Willy klaar om weer ten volle te leven. “De liefde was samen met mijn vrouw gestorven, dacht ik. Maar ik ben klaar om iemand nieuw te ontmoeten.”