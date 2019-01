Terugkeer naar vertrouwd recept: Crombez (SP.A) doet het op zijn Tobbacks

Een nieuwe strijd voor een oud, vertrouwd recept. SP.A gaat back to the roots en stelt de sociale zekerheid weer centraal. Betere pensioenen, betere gezondheidszorg, betere lonen. En dat mag best een paar extra miljarden kosten. “Want de sociale zekerheid, dat is onze kathedraal”, zei voorzitter John Crombez gisteren op de SP.A-nieuwjaarsreceptie. Hij gaat zo Louis Tobback achterna, die in 1995 met hetzelfde thema zijn partij uit het slop haalde.