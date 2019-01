Tom De Sutter scoort bij debuut, maar Moeskroen pakt de zege tegen Oostende en zet Lokeren op zes punten

Moeskroen heeft een gouden zaak gedaan met het oog op het behoud. Les Hurlus hielden met een 2-1-zege de drie punten thuis tegen KV Oostende. Benson en verloren zoon Taiwo Awoniyi zorgden voor de goals bij Moeskroen, terwijl Tom De Sutter voor de 0-1 had gezorgd. De kloof tussen Moeskroen en rode lantaarn Lokeren bedraagt nu al zes punten.

Berenkoud was het op Le Canonnier. De 22 hoofdrolspelers hadden er echter niet veel last van en bezorgden de toeschouwers een swingende beginfase. Moeskroen wist dat het een zeer goede zaak kon doen bij winst. Rechtstreeks concurrent Lokeren had zwaar verloren op Eupen, als Les Hurlus de drie punten konden thuishouden tegen KV Oostende was het verschil met Lokeren al zes punten.

De thuisploeg startte het best en de eerste echte kans was voor Moeskroen. Na een goeie combinatie over Amallah, Bakic en Benson kwam het leer bij Vojvoda terecht. De rechtsachter knalde in het zijnet. KV Oostende was iets te slap gestart. Diepe spits Richairo Zivkovic was door transferitis afwezig, waardoor Tom De Sutter door coach Gert Verheyen meteen in de basis werd gedropt. Bij de eerste voldragen aanval van KVO was het al raak voor De Sutter. Boonen bracht strak voor, De Sutter bewees dat hij zijn neus voor goals nog altijd heeft. Hij dook op aan de tweede paal en duwde de 0-1 binnen. Het was al geleden van 1 oktober 2017 dat De Sutter nog scoorde in de hoogste voetbalafdeling, toen in dienst van Lokeren.

Foto: BELGA

Dollen met De Bock

Moeskroen was niet van zijn melk en bleef de beste ploeg. De jongens van coach Bernd Storck waren vooral dreigend via Amallah en Benson. Amper vier minuten later stond het alweer gelijk. Bakic lanceerde Benson en oog in oog met Dutoit miste de huurling van Racing Genk niet.

Ondertussen dolde Amallah met De Bock, maar echt efficiënt waren zijn acties niet. Er waren nog een paar afstandsschoten van Boya die telkens overhaast afdrukte. Leye kon twee keer koppen, maar zijn vizier stond niet goed afgesteld. Tussendoor had Boonen over getrapt, het was een amusante partij om volgen.

Foto: Photo News

Verloren zoon

Na de pauze was het allemaal wat minder. De twee ploegen hadden al veel gegeven voor de rust. Storck voelde dat hij moest ingrijpen om de volle buit te pakken. Wintertransfer Taiwo Awoniyi maakte zich op voor een invalbeurt. De Nigeriaan speelde vorig seizoen al bij Moeskroen en keerde terug na een mislukt avontuur bij AA Gent. Goals maken lukte bij de Buffalo’s niet echt, maar de verloren zoon stond amper vier minuutjes op het veld en de 2-1 was een feit. Al moeten we er ook bij zeggen dat er niet echt scherp verdedigd werd bij de Kustboys. Een echt slotoffensief kwam er niet echt van KVO, ook al wisselde Verheyen drie keer. De bezoekers kregen nog één grote kans. Milovic kon trappen vanuit een schuine hoek, Butez stond pal.

De drie punten zijn voor Moeskroen een enorme opsteker. De kloof met rode lantaarn Lokeren bedraagt nu zes punten. Het was ook van moeten met een verplaatsing naar Genk, een thuismatch tegen Charleroi en een bezoek aan AA Gent in het verschiet.

KV Oostende ziet Moeskroen naderen tot op drie punten. De troepen van Gert Verheyen kenden een slechte generale repetitie voor de eerste van twee halve finales in de beker op bezoek bij AA Gent komende donderdag.