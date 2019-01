Met 150 miljoen in bad: welkom op het grootste festival ter wereld

Het begon dinsdag met tienduizenden naakte mannen die luid schreeuwend het water in liepen. De komende zes weken zullen tot 150 miljoen hindoes hun voorbeeld volgen. Welkom op Kumbh Mela in ­India, ’s werelds grootste festival dat dit jaar wellicht ook zijn grootste editie ooit beleeft. Al 1.500 jaar lang wassen de gelovigen hier met een duik hun zonden weg. Maar dat is niet zonder risico.