Spijbelaars voor klimaat krijgen forse versterking: ook studenten doen binnenkort mee

Er is forse versterking op komst voor de 12.500 scholieren die donderdag in Brussel betoogden voor een krachtiger klimaatbeleid. Na de examens stappen ook de studenten mee in de strijd. “We gaan de stem van de scholieren verdubbelen”, zegt Laura Cools (22) van het pas opgerichte Students for Climate.

Het in haar ogen lakse klimaat­beleid van België zat Laura Cools, studente rechten aan de UGent, al langer dwars. “Na de succesvolle klimaatmars in december voelde ik me erg machteloos. We stonden daar met liefst 65.000, en toch keurde België het klimaat­akkoord niet goed.”

Maar toen kwamen de scholierenbetogingen. Laura zag vol bewondering hoe Anuna De Wever met Youth for Climate duizenden spijbelende studenten naar Brussel kreeg om onze ministers tot een doortastender klimaatbeleid aan te zetten. “Anuna en de scholieren hebben fantastisch werk geleverd, maar natuurlijk zitten de meeste studenten nu in de examens, zodat zij hun stem niet kunnen laten horen. En daar willen we verandering in brengen.”

Samen met de zussen Nigina (20) en Mariyam (28) Safi zette Laura vrijdag de actie Students for Climate op poten, om ook de hogeschool- en universiteitsstudenten te betrekken bij het protest. “Sinds we de acties op Facebook hebben aangekondigd, zijn de reacties overweldigend.”

Aanvankelijk was het plan om op 14 februari, de eerste donderdag na de lesvrije week, op hetzelfde moment in Gent en Antwerpen een optocht te houden. Naar Brussel gaan stond niet meteen op de planning. “Niet alle studenten kunnen zomaar een les missen, dat ligt toch anders dan in het middelbaar. Door in de studentensteden zelf een actie te organiseren, dachten we de opkomst te vergroten.”

Het plan veranderde toen twee jongens uit Brussel het idee over­namen en een eigen gelijknamig Facebook-evenement maakten. De respons overtrof de verwachtingen: de voorbije drie dagen verzamelden de drie evenementen meer dan 12.000 geïnteresseerden. “We beseften dat we het groter moesten aanpakken”, zegt Laura. “We hebben nu beslist om in alle studentensteden op hetzelfde moment een mars te organiseren en dan richting het station te trekken. Wie wil, kan dan meegaan naar Brussel en zich aansluiten bij Youth for Climate.”

En het zal niet bij Gent, Antwerpen en Brussel blijven. “We hebben ook al contact gehad met studenten uit Bergen en Louvain-la-Neuve, en proberen nog verder uit te breiden.”

Echt engagement

Dat de studenten niet echt “spijbelen voor het klimaat”, verandert volgens Laura Cools niks aan het engagement. “Studenten die lessen skippen, tonen des te meer hun betrokkenheid. Zij hebben geen schoolplicht. De studenten die er zijn, willen er ook écht zijn.”

Wat hun eisen precies zijn, kan Laura nog niet onmiddellijk zeggen. “We steunen de ideeën van Youth for Climate zeker, maar willen proberen ­om tegen 14 februari met ­onze eigen ­eisen te komen. Doordat we studenten zijn, kunnen we misschien een extra dimensie toevoegen. Maar hoe de zaak zich verder ontwikkelt, zullen we in de komende weken bekijken.”

Cools benadrukt dat ze het protest desnoods langere tijd wil volhouden. “Voor ons stopt het niet in mei. En als Anuna straks zelf student is, kan ze zich bij ons voegen om het protest voort te zetten.”