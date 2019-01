Hier komt Club Brugge goed weg: zowel Emmanuel Dennis als Sofyan Amrabat mogen blij zijn met ‘slechts’ geel

Het was een pijnlijke middag voor Club Brugge tegen Charleroi. Blauw-zwart ging met 0-1 onderuit en zag Genk zo uitlopen tot tien punten. Gelukkig voor Club Brugge zag het geen speler uitgesloten worden, want dat had best gekund. Zo vloog middenvelder Sofyan Amrabat op de bon, maar hij mocht niet klagen over geel. De Nederlander schoffelde met twee voeten tegenstander Benavante onderuit. Het enige element dat alvast in zijn voordeel sprak, is dat hij zijn benen niet strekte. Gelukkig maar.