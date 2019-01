Zoekactie naar mogelijke vermisten na omgeslagen roeiboot: “Overlevingskansen nihil”

BRUSSEL -

De hulpdiensten in Wageningen, in het centrum van Nederland, zijn zondagavond al uren op zoek naar mogelijk vermiste roeiers op de Nederrijn. Volgens enkele omstanders zou aan het eind van de middag ter hoogte van de jachthaven een roeiboot zijn omgeslagen. Getuigen hebben het over vier inzittenden, aldus de krant De Telegraaf. “Als mensen bij deze temperaturen te water raken, zijn de overlevingskansen nihil”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.