“Zo’n warm gezin sluit je niet koudweg op door andermans fouten”

“Waarom spelen ze zo met de toekomst van kleine kinderen? Anna-Maria is een heel gevoelig meisje, hoe zal ze dit verwerken? Ze keek zo uit naar haar achtste verjaardag, maar die heeft ze nu achter prikkeldraad moeten vieren.” Marin en Armenak Harutyunyan zijn samen met basisschool De Reuzenpoort in Borgerhout een petitie gestart tegen de opsluiting van hun vrienden, het Armeense gezin Khmoyan met twee jonge kinderen. Dat zit sinds 8 januari opgesloten in het gesloten gezinscentrum in Steenokkerzeel.