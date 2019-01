Marvin Ogunjimi kan het nog: ex-Rode Duivel bewijst bij Lierse Kempenzonen dat hij het scoren niet verleerd is

Na een wereldreis die hem onder meer langs Kazachstan, Japan, Wit-Rusland en Vietnam bracht, arriveerde Marvin Ogunjimi in december terug in België. De ex-speler van onder andere Standard en Gennk vond er onderdak in Eerste Amateur. Bij Lierse Kempenzonen nam hij alvast een vliegende start, want zaterdag maakte hij er al zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden. En zijn doelpunt van zaterdag - dat de Pallieters een zege tegen Seraing opleverde - was er eentje van een echte spits. Vooractie, mannetje op het verkeerde been en dan simpel binnenkoppen. De zevenvoudig Rode Duivel (goed voor vijf goals als international) kan het nog steeds.