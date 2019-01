Spitsencarrousel draait volop (en hopelijk vangt Batshuayi de floche)

De wintermercato anno 2019 heeft veel weg van een kermis. Vijf Europese topspitsen zitten momenteel als kinderen op de carrousel. De makelaar staat – zoals de mama vroeger – langs de kant, hopend dat zijn poulain de floche vangt. Michy Batshuayi is de ritjes intussen wel beu. Een overzicht.

Alle ogen zijn gericht op Gonzalo Higuain. U weet wel, de man die in de zomer weg moest bij Juventus om plaats te maken voor Ronaldo. De 31-jarige Argentijn trok op huurbasis naar AC Milan, maar aast nu al op een move naar Chelsea. Op een hereniging met Maurizio Sarri, zijn ex-coach bij Napoli, waar hij toen 38 keer scoorde in 42 duels.

Het zou goed nieuws zijn voor Eden Hazard, die nu al te vaak de diepste man is, en de transfer is in de maak. Nicolas Higuain, broer en zaakwaarnemer van Gonzalo, was al in Londen voor afrondende gesprekken. Het gaat om een uitleenbeurt met een (verplichte) aankoopoptie van zo’n 36 miljoen euro. Het doel is om hem donderdag al in te zetten tegen Tottenham, opdat hij Chelsea naar de finale van de League Cup kan loodsen.

Maar dan moet Milan natuurlijk een vervanger hebben. De ooit zo fiere club eindigde al vijf jaar buiten de top vijf in de Serie A. Nu ze eindelijk weer meedoet voor de Champions League, heeft ze een vlotscorende spits nodig. Enter Krzysztof Piatek. De 23-jarige Pool is het toptarget van technisch directeur Leonardo. Hij scoorde dit seizoen al 19 keer in 21 duels voor middenmoter Genoa. Zo’n 40 miljoen euro moet ‘de nieuwe Lewandowski’ kosten. Terwijl hij zes maanden geleden voor amper 4,5 miljoen overkwam vanuit Krakau.

Het plan-B volgens Italiaanse media? Michy Batshuayi, jawel. De 25-jarige Rode Duivel moet immers weg bij Chelsea, dat hem na zijn mislukte uitleenbeurt aan Valencia het liefst wil verkopen. Valencia had een aankoopoptie van 50 miljoen, het hoeft dus niet te verbazen dat Chelsea minstens 40 miljoen wil vangen.

Maar u weet het, Batshuayi zelf wil per se naar AS Monaco, waar Thierry Henry op hem wacht. Hij gaf zijn woord aan de Franse topclub, die bizar genoeg op degraderen staat. Maar die wou hem gewoon zes maanden huren en dat zint Chelsea niet echt. Dat bood Batsman aan bij Engelse clubs genre West Ham, Everton en Crystal Palace, en ook Milan kan dus een optie zijn.

Concurrent voor Michy

Intussen is nóg een spits van Chelsea op weg naar de uitgang, om plaats te maken voor Higuain: Alvaro Morata. De 26-jarige Spanjaard kwam anderhalf jaar geleden voor 80 miljoen van Real Madrid, maar gaat nu – voor een stuk minder, want hij kon zelden overtuigen – mogelijk naar Atletico Madrid, waar hij zijn (jeugd)carrière begon. Hij heeft al een persoonlijk akkoord, het is wachten op de clubs.

Atletico moet eigenlijk eerst enkele spelers lozen om budget vrij te maken, want Morata kost zo’n 50 miljoen euro. Moet al zeker weg: Nikola Kalinic. De 31-jarige Kroaat kon aan de zijde van Antoine Griezmann niet overtuigen. En wat wil het toeval? Dat Kalinic het plan-B is bij Monaco, voor het geval Batshuayi niet mocht komen.

U merkt: in de spitsencarrousel is alles met elkaar verbonden. En de tijd dringt, zeker voor Batshuayi. Hij moet zo snel mogelijk die floche zien te vangen, vóór Kalinic of een andere aanvaller ermee weg is.