Explosie aan benzineleiding in Mexico: dodentol gestegen tot 85

De verwoestende explosie aan een benzineleiding in Mexico heeft volgens nieuwe berichten het leven gekost aan 85 mensen. Er worden nog 72 gewonden in het ziekenhuis behandeld, zegt de gouverneur van de staat Hidalgo, Omar Fayad, zondagavond op een persconferentie. Het aftappen van pijpleidingen moet verhinderd worden om dergelijke tragedies in de toekomst te vermijden, zei Fayad.

Volgens mediaberichten waren er honderden personen in de buurt van de leiding toen die vrijdag ontplofte. Er was een lek ontstaan in de leiding in de stad Tlahuelilpan en burgers waren genaderd om brandstof met emmers en jerrycans mee te nemen. Onduidelijk is wat de explosie precies veroorzaakt heeft.