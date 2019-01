Israëlisch leger geeft aanvallen toe op Iraanse doelwitten in Syrië

Het Israëlische leger heeft, tegen zijn gewoonte in, toegegeven dat het aanvallen heeft uitgevoerd op Iraanse doelwitten in buurland Syrië. “We zijn ermee begonnen om doelwitten van de Iraanse Quds-brigade aan te vallen”, zegt het leger zondagnacht op zijn officiële Twitter-account.

De Quds-brigade is de elite-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde, die vooral in het buitenland wordt ingezet. “We waarschuwen het Syrische leger voor de poging om de Israëlische strijdkrachten of het Israëlische grondgebied te schaden”, klonk het via Twitter. Volgens het door de staat gecontroleerde Syrische nieuwsagentschap Sana werd het luchtafweersysteem van het land ingezet tegen beschietingen uit Israël.

De voorbije jaren becommentarieerden Israëlische instanties dergelijke aanvallen in Syrië slechts zelden publiekelijk. De Israëlische regering herhaalde wel steeds dat ze geen duurzame Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië duldt. De Israëlische aartsvijand Iran is naast Rusland de nauwste bondgenoot van de Syrische regering in de al zeven jaar durende burgeroorlog.

De Syrische hoofdstad Damascus werd zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Israëlische jachtvliegtuigen vuurden zeker vijf raketten af. Het luchtafweersysteem onderschepte volgens de Syrische regering verschillende raketten. Kort daarna deelde het Israëlische leger mee dat het op zijn beurt een raket heeft onderschept die vanuit Syrië zou zijn afgevuurd op de noordelijke Golanhoogten.

A short while ago, a rocket was fired at the northern Golan Heights and was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. pic.twitter.com/RXM7OvdeyJ — Israel Defense Forces (@IDF) January 20, 2019

We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory. — Israel Defense Forces (@IDF) January 20, 2019

These are the Iranian Quds military sites in Syria that we targeted in response:

🎯 Munition storage sites

🎯 Military site located in the Damascus International Airport

🎯 Iranian intelligence site

🎯 Iranian military training camp pic.twitter.com/pzHQv81l1C — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019

By firing towards Israeli civilians, Iran once again proved that it is attempting to entrench itself in Syria, endangering the State of Israel & regional stability.



We will continue operating determinedly to thwart these attempts. pic.twitter.com/RBHWeBH7FW — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019