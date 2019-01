Aantal zittenblijvers daalt niet meer

Na acht jaar daalt het aantal leerlingen dat een jaartje moet overdoen in het secundair niet meer. Ook in het lager onderwijs is er sprake van een lichte opwaartse knik, zo schrijft De Morgen.

Sinds het schooljaar 2008-2009 daalde het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs stelselmatig. Tien jaar geleden bleef 5,8 procent van de leerlingen in het secundair nog zitten, in het schooljaar 2016-2017 ging het om 4,1 procent. Maar die daling wordt volgens de meest recente cijfers doorbroken. Vorig schooljaar bleef 4,2 procent van de leerlingen in het secundair zitten. Concreet gaat het om een stijging met 684 leerlingen, op een hoger aantal leerlingen (+3.586).

Zowel minister van Onderwijs Hilde Crevits als pedagoog Pedro De Bruyckere vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. “Maar we moeten dit wel in het oog houden”, zegt De Bruyckere in de krant. Voor Crevits kan zittenblijven enkel “als ultieme remedie, als alle alternatieven uitgeput zijn”. Door nieuwe maatregelen in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs, wordt een C-attest uitreiken in de toekomst nog moeilijker.