AA Gent richt zijn pijlen op spel- en smaakmaker van Sint-Truiden

AA Gent richt in zijn zoektocht naar aanvallende versterking zijn pijlen op de Oekraïner Roman Bezus (28) van Sint-Truiden. Gisteren, voor de topper Gent-Anderlecht, vond er overleg plaats op clubniveau.

STVV lichtte de optie voor een jaar extra in het contract van Bezus, dat anders in de zomer zou aflopen en kan hem in principe in de zomer te gelde maken. Maar aan de optie is een serieuze loonsverhoging gekoppeld. Bovendien is er bij Bezus zelf de brandende ambitie om een stap hogerop te zetten. AA Gent weet dat en waagt nu zijn kans. Het valt te bezien of de clubs eruit raken.

Benavente te duur

Bij AA Gent begint de tijd stilaan te dringen. Met Alexander Sørloth werd al een aanvaller binnengehaald, maar trainer Jess Thorup gaf aan dat hij rekent op nog een offensieve speler die voor de aanvoer kan zorgen en vanuit de tweede lijn kan dreigen. Idealiter gaat het om iemand die zowel op de tien als op de flanken kan spelen.

.Benavente was de gedroomde piste, maar Charleroi houdt het been stijf. Enkel voor een gigantisch bedrag zou er onderhandeld kunnen worden. De Buffalo’s speurden ook in Scandinavië, maar tot dusver zonder succes. Vandaar de toenadering tot Bezus.

Sint-Truiden heeft al langere tijd Antwerp-middenvelder Geoffry Hairemans op het oog als potentiële vervanger van Bezus, maar dat dossier zit momenteel wat vast. Antwerp wil eerst een vervanger.

Bezus zit dit seizoen aan vier goals en drie assists. In september gaf hij nog een assist in de Ghelamco Arena voor het winnende doelpunt van Kamada (1-2).