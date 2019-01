De harde realiteit voor RSC Anderlecht: Coucke gaat portefeuille moeten opentrekken

Het nieuwe Anderlecht met Fred Rutten en Frank Arnesen weet meteen hoe laat het is. Ja, de sfeer was goed op stage, maar na de nederlaag in Gent is de onrust al terug. Play-off 1 hangt weer aan een zijden draadje en Rutten stelde vast wat iedereen al wist: dit Anderlecht mist kwaliteit. Voorzitter Marc Coucke moet toch stilaan panikeren en denken aan enkele zware versterkingen, neen?

Ouwe jongens krentenbrood. Zo was de sfeer op winterstage. Frank Arnesen, Pär Zetterberg en Michael Verschueren mijmerden weleens over de gouden tijden van Anderlecht en sleepten iedereen mee in hun enthousiasme. Nieuwe coach Fred Rutten probeerde dat positieve gevoel over te zetten op zijn groep.

De realiteit is totaal anders. De nieuwe sterke mannen staarden gisteren om 19.45 uur wezenloos voor zich uit. Al 17 punten achter op leider RC Genk en de strijd voor Play-off 1 weer wat moeilijker. Fred Rutten wist meteen waarin hij was beland. “In de emoties van zo’n match bekijk ik alles zwart-wit en nu kijk ik vooral zwart”, zei de coach. “Er mogen op meerdere posities versterkingen bijkomen.”

Goeie organisatie

Voilà, tot zover zijn analyse van de huidige paars-witte kern. Rutten deed in de Ghelamco Arena nochtans een verdienstelijke poging om orde in de chaos te scheppen. De viermansdefensie met Kara als patron en de backs Najar en Obradovic bleef behoorlijk overeind en de 20-jarige Kayembe was zelfs een lichtpunt voor de defensie. Akkoord, Milic viel nog door de mand, maar Anderlecht oogde wat zekerder en stabieler dan onder Vanhaezebrouck.

“In de eerste helft was de wedstrijd in balans qua spel en kansen”, analyseerde Rutten nog. “Onze organisatie gaf ons een gevoel van veiligheid en we kwamen alleen in de problemen door balverlies. We zijn zo slordig, maar dat heeft te maken met ons chronisch gebrek aan vertrouwen. Voor de rust zagen we nog een redelijk Anderlecht, maar na de rust... Toen kwam er door de blessure van Gerkens een andere type voetballer in de ploeg en werd het minder.”

Op die manier werd Ryota Morioka afgeschreven door zijn Nederlandse coach. Hij verdedigt te weinig mee, maar de Japanner wil in geen geval weg. Hij had nochtans een ­riante aanbieding van het Qatarese Al Duhail – de ploeg van Edmilson – maar blijft liever bij paars-wit.

Het is trouwens opvallend hoe het betoog over het RSCA-DNA – mooie en offensief voetbal – de jongste tijd weer afkalft. Voor de match in Gent hamerde Rutten al op een goeie organisatie en daar blijft hij bij. Dat komt vooral omdat de Nederlander offensief geweld mist in zijn ploeg. Gisteren werd geprobeerd om Gent te verrassen met veel positiewissels tussen de aanvallers die rond Santini draaiden, maar de Buffalo’s werden amper in verlegenheid gebracht. Gerkens heeft dat niet in zich en Rutten ergerde zich aan Bakkali, die vaak met zijn kop tegen de muur liep. Aan de overkant werd het nog erger toen Amuzu uit frustratie dom rood pakte en zijn ploeg meteen daarna de 1-0 slikte. Kwaliteitsgebrek.

“Deze nederlaag doet pijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ik mijn team volgende week tegen Eupen wel weer fris en fruitig kan laten voetballen”, probeerde Rutten positief te blijven.

Zulj nog niet fit

Dan zal hij toch moeten hopen dat Trebel en Dimata weer fit zijn, want hun aanvals­impulsen zijn onmisbaar in vergelijking met wat Gerkens en Santini brengen. De Brusselaars moeten ook hopen dat aanwinst Peter Zulj een wonderkind is, want ze smeken om creativiteit. Al lijkt de Oostenrijker conditioneel nog wel enkele weken werk te hebben. “Hij voetbalde niet meer sinds 15 december. Ik ga geen risico’s op blessures nemen. Volgende week kan Zulj misschien op de bank zitten.”

Ondertussen dreigen Gent, STVV én Charleroi Anderlecht wel uit de top zes te duwen. Buitenshuis is het rapport ronduit dramatisch en paars-wit moet nog naar Antwerp en Standard.

“Het wordt niet vanzelfsprekend om de top zes te halen”, besloot Rutten. “Maar dat wist ik van tevoren en we hebben nog acht wedstrijden.”

Op de tribunes wordt ondertussen nerveus geschuifeld. Marc Coucke durft niet aan zo’n scenario te denken en overweegt ongetwijfeld om nu al om te investeren in één of meerdere topaanvallers. Doet hij dat met een kapitaalsinjectie of probeert hij eerst Vranjes, Saief, Appiah... te verkopen? Het wordt nog een harde strijd, voor Play-off 1 én voor nieuwe aanvallers.