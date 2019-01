Ongeval veroorzaakt pak hinder tijdens ochtendspits: “Eén blok stilstaand verkeer”

“Eén blok stilstaand verkeer.” Zo omschrijft Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum de situatie op de E313 richting Antwerpen maandagochtend. Door een ongeval in Wommelgem staat er meer dan twee uur file.

Rond 6 uur kwamen een auto en een vrachtwagen met elkaar in aanrijding op de E313, ter hoogte van Wommelgem. De vrachtwagen heeft intussen plaatsgemaakt, maar de auto versperde een tijdlang de rijweg, waardoor er tot kort na 7 uur maar één rijstrook beschikbaar was. “Voorlopig is er maar zeer weinig informatie bekend over de oorzaak van het ongeval”, aldus Bruyninckx.

Het ongeval veroorzaakt een pak hinder. “Het is altijd druk daar in de ochtendspits en het verkeer moest er een tijdlang over één rijstrook. Dat leidt tot een enorme vertraging van meer dan twee uur, één blok stilstaand verkeer. Je staat stil van Herentals-West en ook op de E34 is het aanschuiven van Zoersel tot Ranst.”

Verkeer over lange afstand (van Gent naar Hasselt) rijdt best om via Brussel. “Ook daar is het ochtendspits, natuurlijk. Maar het is toch beter dan twee uur te verliezen.”

Er was maandagochtend ook een ongeval op de E314 ter hoogte van Tielt-Winge (richting Leuven), maar dat is intussen afgehandeld.