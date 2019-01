Crisis houdt aan bij rode lantaarn Lokeren: “Mijn ontslag vernomen via de media”

Paniekvoetbal in de Lokerse bestuurskamer. Na Peter Maes eerder dit seizoen heeft het met Trond Sollied al zijn tweede trainer ontslagen. En dat na amper negen wedstrijden. Ook de 59-jarige Noor kon de Waaslanders niet naar veiliger oorden loodsen. Glen De Boeck moet in de resterende acht wedstrijden het behoud verzekeren. “Ik heb mijn taak hier niet kunnen afwerken”, aldus Sollied.

“Als we het klassement omkeren, staan we eerste”, grijnsde Trond Sollied bij zijn voorstelling, begin november. Maar tweeënhalve maand en negen matchen later staat Lokeren nog steeds op die laatste plaats. De pandoering in Eupen werd de 59-jarige Noor fataal, net als T2 Arnar Vidarsson. Het nieuws kwam voor hem als een donderslag bij heldere hemel. “Ik heb het zelfs via de media moeten vernemen”, vertelt Sollied over zijn ontslag. “Pas om 16 uur heeft de voorzitter me persoonlijk ingelicht. Prima als je niet meer wil samenwerken, maar vertel dat dan gewoon. Ik was daar om Lokeren te helpen. Als mijn hulp niet meer nodig is, heb ik daar geen probleem mee. Ik ben geen emotionele mens. Mijn keuze voor Lokeren was een rationele beslissing. Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar geen mission impossible. Ik heb dus geen inschattingsfout gemaakt, nee. De nederlaag tegen Eupen kwam hard aan, maar je moet door dat resultaat heen kijken. Ik ben geen tovenaar of had geen elf nieuwe spelers. De resultaten konden beter, ja. Maar gefaald heb ik niet. Ik heb alleen mijn taak niet kunnen afwerken. Er waren nog 24 punten te verdienen. Toch laat ik de ploeg in goede omstandigheden achter. En dat ze dezelfde dag nog een vervanger aanstellen, zegt ook alles.”

Maar net als Peter Maes kreeg Sollied Lokeren niet op de rails. De Noor deed met 7 op 27 nauwelijks beter dan zijn voorganger: 6 op 36. Toegegeven, Lokeren bracht de voorbije maanden wel beter voetbal op de mat. Alleen bleven de resultaten uit. Vooral het gebrek aan efficiëntie brak hen meermaals zuur op. Voorin werd de ene na de andere kans verkwanseld, terwijl achterin goals in geschenkverpakking werden weggegeven.

Een complete verrassing is het ontslag overigens niet. Voor het weekend waren er al geruchten dat Sollied moest winnen tegen Eupen om zijn vel te redden. En ook toen viel de naam van Glen De Boeck al. De Waaslanders gingen in de Oostkantons met de billen bloot en werden met lege handen en vier doelpunten om de oren huiswaarts gestuurd.

25ste in 25 jaar

Na een crisisvergadering hakte de 87-jarige voorzitter Roger Lambrecht gisteren de knoop door: exit Sollied. De 25ste trainerswissel in 25 jaar voorzitterschap. “Er zijn een paar dingen gebeurd die we graag binnenskamers houden”, zegt Lambrecht. “Niets dramatisch, maar we hadden het op voorhand moeten weten. De nederlaag tegen Eupen gaf de doorslag. We hadden nooit gedacht daar te verliezen. Nooit eerder hebben we zo slecht gespeeld. Ik had meer verwacht van Sollied, vooral qua resultaten. Ik hoop dat het nog goedkomt met Lokeren. Dat we zo snel een vervanger hebben? Die meneer was op de markt en heeft het in het verleden altijd goed gedaan. En zoveel trainers waren er nu ook niet beschikbaar, hè.”