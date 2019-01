Pro League wil trainers als zelfstandigen aantrekken (om fors te besparen op RSZ-bijdragen)

Vrijdag trok de Pro League naar het ­Paritair Comité voor de Sport met een voorstel om de sociale zekerheid bij te sturen. Maar ze deed daar in de marge nog een ander opmerkelijk voorstel: ­coaches zouden moeten kunnen aangetrokken worden als ­zelfstandigen en niet meer als ­werknemer. Waarom wil de ­Pro League dat en wat houdt het precies in?

Iedereen die werkt, kan ondergebracht worden in één van de volgende drie categorieën: werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de belastingen en de sociale zekerheid. Een werknemer is iemand die zijn werk niet zelf organiseert en onder controle staat van zijn werkgever. Hij moet dus de taken uitvoeren die hem worden opgedragen en moet op bepaalde tijdstippen aanwezig zijn. Een voetballer is zo duidelijk een werknemer. Maar over trainers bestond lange tijd discussie. Daar kwam in 1994 verandering in toen de arbeidsrechtbank over Georges Leekens, toenmalig trainer van Club Brugge, oordeelde dat hij geen zelfstandige, maar een werknemer van de club was, een schijnzelfstandige dus. Het leidde ertoe dat Club achterstallige RSZ-bijdragen moest betalen.

Nu vraagt de Pro League “de herziening van de regels die momenteel van toepassing zijn voor hun coaches”. Met andere woorden: zij willen weer de mogelijkheid om trainers op zelfstandige basis binnen te halen. De beweegreden is duidelijk: op die manier zou de club geen socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Voor een toptrainer, die 500.000 euro per jaar verdient, moet de club 125.000 euro betalen en de trainer zelf nog eens 66.000 euro. Als zelfstandige betaalt de club niks en de trainer zelf betaalt maximaal 16.000 euro. Voor deze clubs zou het dus gaan om een besparing van die 125.000 euro en voor de trainer ook nog eens van 50.000 euro.

Ter verduidelijking: bij de nieuwe regeling voor de spelers, die de Pro League voorstelt, zou voor een kern van dertig spelers 320.400 euro extra aan RSZ-bijdragen betaald moeten worden. Van dat voordeel vraagt ze dus zelf meteen een aanzienlijk deel terug via een andere regeling voor de trainers. Het wordt zo bijna een broekzak-vestzakoperatie, vooral voor die clubs die een dure trainer in huis hebben, de topclubs dus.

De Pro League verwijst naar het buitenland: in sommige landen is het wel mogelijk om trainers als zelfstandigen in huis te halen. “Maar in ons land zou dat een omwenteling van het volledige arbeidsrecht teweegbrengen”, legt Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB, uit. “Dan zou je de voorwaarden om beschouwd te worden als zelfstandige in de wetgeving moeten aanpassen. En dan zouden ook andere beroepen, die nu als werknemer worden beschouwd, plots als zelfstandige aanzien kunnen worden. Met grote gevolgen voor de inkomsten uit de sociale zekerheid. Dit is opnieuw een wereldvreemd voorstel, zowel juridisch als maatschappelijk. De voetbalwereld zou beter eens uit zijn ivoren toren kruipen.”

Voor de trainers zelf zou dit ook belangrijke gevolgen hebben. Zij zouden zo terugvallen op minder bescherming als ze bijvoorbeeld werkloos worden. Zij werden in dit hele beslissingsproces overigens niet gehoord, vermits de vakvereniging die de trainers vertegenwoordigde, de BFC Pro, momenteel niet meer actief is.