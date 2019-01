Na Roeselare nu Kortrijk: driftende copycats van ‘Poco Loco rotonde’ gespot

Kortrijk -

Op sociale media is er afgelopen week heel wat ophef ontstaan rond een paarse Porsche die al driftend over de zogenaamde ‘Poco Loco rotonde’ in Roeselare reed. Via Facebook werd een oproep gelanceerd om hetzelfde te doen, waardoor politie besloot om in te grijpen. Nu rijden de drifters niet meer in Roeselare, maar wel in Kortrijk aan de Kinepolis en aan het stadion. Al hangt er een serieuze straf boven het hoofd voor wie gepakt wordt: “De bestuurder van de Porsche werd geïdentificeerd en riskeert een boete tot 4.000 euro en een rijverbod tot 5 jaar wegens roekeloos gedrag”, aldus de politie.