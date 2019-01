Nog 8 meter te gaan: reddingswerkers komen dichterbij kleine Julen (2)

De operatie om kleine Julen (2) uit een diepe schacht in het Spaanse Totalán (nabij Malaga) te halen, is na acht dagen nog volop aan de gang. De reddingswerkers hadden gehoopt om in de nacht van zondag op maandag de 60 meter diepe tunnel te kunnen voltooien, maar raakten door een tegenslag maar tot 52 meter. Verwacht wordt dat het nu nog minstens 24 uur zal duren voor het kindje bereikt wordt. Ondertussen worden de kansen dat Julen nog leeft, almaar kleiner.