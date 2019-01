KMI waarschuwt voor eerste sneeuwval op dinsdag: “Genoeg om verkeer danig in de war te sturen”

Dinsdagochtend verwacht het KMI de eerste echte sneeuwval van deze winter. En die kan voor problemen zorgen in de ochtendspits. “Er valt een paar centimeter”, zegt Sabine Hagedoren. “Het verleden leert ons dat dat genoeg kan zijn om het verkeer danig in de war te sturen.” Het weerinstituut activeert van 06.00 uur tot woensdag 01.00 uur code geel.

“Het gaat om een koufront dat tegen het eind van de nacht aan de kust aankomt”, zegt Hagedoren. “Op dat moment zullen de temperaturen nog overal negatief zijn: van -1°C aan de kust, tot -4°C in Brussel. Alles wat valt, zal dus blijven liggen. In de loop van de voormiddag bereikt de sneeuwzone het centrum, in de namiddag bevindt die zich ten zuiden van Samber en Maas. Vooral in de ochtendspits zal het dus gevaarlijk glad worden. Daarna gaan de temperaturen stilaan boven nul en smelt alles weg.”

Het KMI verwacht 2 tot 5 cm sneeuw in zes uur tijd in het hele land. ‘s Avonds vallen er nog winterse buien die plaatselijk nog kunnen zorgen voor enkele centimeters verse sneeuw, luidt het. De kust en de provincie West-Vlaanderen maken het eerst kennis met de winterse storing, nadien volgt Oost-Vlaanderen (vanaf 8 uur), Antwerpen en Vlaams-Brabant, en tot slot Limburg en Brussel.

Bij de Administratie Wegen en Verkeer staan er alvast 316 strooiwagens klaar om uit te rijden. “Gaat het sneeuwen, dan zetten we die nacht ook 500 man in die zowel op de baan als achter de schermen actief zullen zijn”, zegt woordvoerster Veva Daniels. “In de loop van maandag zullen we de situatie uur per uur opvolgen om zo te beslissen wanneer er moet gestrooid worden. Want het is zaak dat zo dicht mogelijk te doen bij het moment waarop er kans op gladheid is.”

Thuiswerkalarm

Sinds vorig jaar is er ook zoiets als het ‘thuiswerkalarm’. Begin februari riep minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op om thuis te werken toen er ook sneeuw verwacht werd. Maar toen er uiteindelijk niet veel viel, kwam daar kritiek op. Daarna werd beslist om van het ‘thuiswerkalarm’ een advies te maken. Geeft het KMI code oranje of rood, dan kunnen werkgevers zelf beslissen of ze hun personeel aanraden om van thuis te werken. Bij het KMI klonk het gisteren dat het nog te vroeg was om al beslissingen te nemen over eventuele codes. Dat gebeurt pas vandaag.

Na morgen wordt er voor Vlaanderen even geen sneeuw meer verwacht. “In de Ardennen kan dat wel nog het geval zijn, zeker op zaterdag”, zegt Hagedoren. “Daar kunnen tegen dan al verschillende langlaufpistes open zijn. Voor Vlaanderen is het voor de rest van de week vooral ’s morgens opletten voor gladde wegen, omdat het ’s nachts telkens gaat vriezen. Overdag komen we wel boven de nul graden uit en is er geen probleem.”