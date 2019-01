Advocaat Joods Museum deelt steek uit naar raadsheer Nemmouche: “Onderzoek naar aanslag onberispelijk verlopen”

Brussel - Op het proces over de aanslag op het Joods Museum komen deze week de onderzoeksrechters en de speurders aan het woord die het onderzoek hebben gevoerd. Volgens de advocaat van het museum is het onderzoek professioneel en “onberispelijk” gevoerd. De verdediging van beschuldigde Mehdi Nemmouche meent dat bewijs gemanipuleerd werd.

Adrien Masset, de advocaat van het Joods Museum, zei voor de start van de zitting maandagochtend dat het erg belangrijk is dat de jury deze week het onderzoek in detail uitgelegd krijgt. “Ze zullen kunnen horen hoe het onderzoek met veel professionalisme, energie en motivatie is gevoerd.”

De advocaten van Nemmouche zullen de speurders uitgebreid op de rooster leggen. Advocaat Sébastien Courtoy zegt al jaren dat er bewijs werd “getrukeerd”. Een foto van de dader van de aanslag zou door een agent zijn bijgewerkt.

“Schuld Nemmouche niet evident”

Meester Henri Laquay, een andere advocaat van Nemmouche, zei maandagochtend dat de verdediging veel vragen zal stellen. “De burgerlijke partijen en het federaal parket vragen op vandaag nog bijkomend onderzoek. Dat is het bewijs dat de schuld van Mehdi Nemmouche voor hen niet evident is. Voor ons zeker niet.”

De advocaat van het museum lijkt er niet ongerust over te zijn. “Het is hun recht om eventuele zwaktes in het onderzoek naar voren te schuiven, maar ik ben er zeker van dat de onderzoekers overtuigende antwoorden zullen geven. We zijn niet in een land waar bewijzen vervalst worden”, aldus Masset.