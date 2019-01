BeauVent: waar werknemers ook vennoten zijn

Diksmuide - BeauVent cvba. Letterlijk vertaald betekent het ‘mooie wind’. Of er binnen de coöperatie ook een nieuwe, frisse wind waait? We namen poolshoogte bij Stefaan Soenen, projectontwikkelaar bij BeauVent cvba in Diksmuide. “Verontwaardigd naar het klimaat kijken, gaat ons geen stap verder helpen. Investeren in duurzame energie des te meer.”

BeauVent cvba ontstaat in 2000. Enkele gezinnen uit de Westhoek die een lage-energiewoning willen, slaan de handen in elkaar en investeren in windturbines die hun woningen duurzame energie leveren. De coöperatie is geboren.

En wat blijkt? De idee achter de coöperatie slaat aan. Enkele jaren later, in 2005, levert Beauvent cvba in Nieuwkapelle groene stroom voor maar liefst 1.150 gezinnen. Vandaag telt de coöperatie meer dan 4.000 vennoten. Stuk voor stuk mensen die de missie van BeauVent cvba onderschrijven. Stefaan Soenen vat het als volgt samen: “Wij willen zoveel mogelijk mensen samenbrengen die zich engageren om te investeren in energiebesparende oplossingen en in de productie van hernieuwbare energie.”

Het is diezelfde nobele doelstelling die Stefaan tien jaar geleden aantrok om voor BeauVent cvba te werken. “Mijn loopbaan begon hier met een stage. Als laatstejaarsstudent Handelswetenschappen wilde ik erachter komen waarom er niet meer in groene energie geïnvesteerd werd. Mijn stageperiode heeft me nog meer overtuigd dat economie en ecologie een prima combinatie zijn. De synergie tussen beide heeft een enorm potentieel.”

Mensen overtuigen

Stefaan praat met een zekere fierheid over de projecten die BeauVent cvba realiseert. Zoals over het project Warmtenet Oostende. “In Oostende zijn we erin geslaagd om de restwarmte die bij afvalverbranding vrijkomt, te recupereren en te gebruiken bij industriële processen en voor de centrale verwarming in gebouwen. Zo ontstaat er een warmtenet waarop meerdere gebouwen zich kunnen aansluiten om warmte af te tappen”, vertelt hij. “Doordat we warmte gebruiken die anders verloren gaat, kunnen we energie leveren aan een interessante prijs. En bovendien creëren we warmte zonder extra CO2 en andere rookgassen uit te stoten. Met andere woorden: met onze warmtenetoplossing maken we Oostende milieu- en klimaatvriendelijker.”

Vandaag zijn er een tiental bedrijven, een ziekenhuis en een paar openbare gebouwen aangesloten op het warmtenet. “Het is nog maar het begin. Er is nog heel wat capaciteit die niet benut wordt. Dat komt omdat we, niettegenstaande ons succesvol concept, nog altijd veel energie moeten steken in het overtuigen van mensen. Maar het tij is aan het keren. Ook de twijfelaars zien steeds meer in dat het hoog tijd is om in te zetten op duurzame energie.”

