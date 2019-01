Michelle Martin heeft advocatenstage afgerond

Michelle Martin, de ex van Dutroux die in 2012 voorwaardelijk vrijkwam, heeft haar stage voor bachelor in de rechten afgerond. Volgens haar begeleidster, rechter op rust Suzanne Boonen, is het allemaal vlot verlopen. “Ze heeft de stage gelopen in een advocatenkantoor en die waren heel tevreden over haar”, aldus Boonen, die nog meegeeft dat Martin op vele ­andere stageplaatsen niet terechtkon. “Vanwege haar verleden.”