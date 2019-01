Hof verwerpt aantal verzoeken tot bijkomend onderzoek naar aanslag Joods Museum

Brussel - Een aantal onderzoeksdaden die door de verdediging en de burgerlijke partijen gevraagd waren, zijn maandag door de voorzitster van het assisenhof afgewezen. Zo zal er geen plaatsbezoek gebeuren, vindt er geen nieuwe vergelijking plaats van de stem van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche en worden de beelden van Nemmouche’s verhoren niet voorgelegd aan de psychiaters.

De verdediging van Mehdi Nemmouche had gevraagd om een woning nabij het Joods Museum te bezoeken, omdat het pand gehuurd was door iemand die zich voordeed als een islamist maar het niet was. Het hof wees erop dat er foto’s van het huis in het dossier zaten, en de speurders uitgebreid kwamen getuigen zodat een plaatsbezoek niet nodig was.

Ook had de verdediging gevraagd om een uitzending van het RTBF-programma “Devoir d’Enquête” te bekijken, alsook een fragment uit een nieuwsuitzending van RTL-TVI, omdat daaruit de linken van het echtpaar Riva met de Mossad zouden blijken. De advocaat van de Riva’s verduidelijkte maandag dat Miriam Riva de laatste jaren van haar professionele carrière voor de Mossad had gewerkt als boekhouder, terwijl Emanuel Riva voor een Israelisch overheidsagentschap had gewerkt. De voorzitster vond het dan ook niet meer nodig de twee uitzendingen te bekijken.

Ook de vraag van Michèle Hirsch, advocate van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België, om de stem van Mehdi Nemmouche te vergelijken met de stem die te horen is op de video’s waarin de aanslag op het Joods Museum wordt opgeëist, werd afgewezen.

De videoverhoren die in Frankrijk van Mehdi Nemmouche werden afgenomen, zullen wel bekeken worden maar worden dan weer niet voorgelegd aan de psychiaters.