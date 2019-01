“En toen vroeg die lawaaierige jongeman op de trein of ik geen foto van hem wilde!” Voetbalfan deelt geweldig verhaal

Nathan Patrick, commentator voor de Australische Esports, heeft op zijn Twitteraccount een hilarisch verhaal gedaan.

“Ik heb altijd van sport gehouden”, begint Patrick zijn verhaal in een thread op zijn Twitteraccount. “Ik speel en kijk het al zolang ik het me kan herinneren. Mijn familie daarentegen heeft er helemaal geen interesse in. Dat is altijd al zo geweest.”

“Vandaag is voetbal mijn favoriete sport. Het is mooi, simpel maar ingewikkeld, en wordt over de hele wereld gespeeld. Het WK voetbal werd afgelopen jaar door 3,572 miljard mensen bekeken. Mijn familie? Nog altijd geen interesse. Mijn zus en haar familie doen hun ding, mijn broer is een soort genie, en mijn ouders zitten een tijdje in Engeland waar mijn vader aan een project werkt.”

De lawaaierige Uno-spelers

Maandagochtend werd Nate echter wakker met een paar berichten in de chatgroep van de familie. Afzender: zijn vader en moeder.

“Ze zaten op een trein, en een groep mensen zat achter hen (kaartspel) Uno te spelen. Mijn ouders hebben een paar keer hun hoofd gedraaid, omdat die mensen blijkbaar nogal veel lawaai hadden. Die jongens beseffen dat, en komen langs om hun excuses aan te bieden en om te vragen of ze een foto willen. Mijn vader denkt: “Leuk!”, en geeft de vreemdeling zijn smartphone om een foto te maken van mijn moeder en hem samen in de trein.”

“De vreemdeling kijkt hem vreemd aan, en vraagt met een Frans accent: “Nee, nee, nee, meneer. Ik vroeg me af of u een foto had gewild van mij?” Mijn vader kijkt naar mijn moeder: “Wie denkt die kerel wel dat hij is?” Maar toch is hij beleefd genoegd om mee op de foto te gaan.

Pas toen ze de foto naar hun zoon stuurden, kregen ze er een idee van wie de lawaaierige jongeman was.

Het gaat om Paul Pogba, de man die in de zomer van 2016 de duurste voetballer aller tijden werd toen Manchester United 110 miljoen euro betaalde voor zijn diensten. De Fransman is met een jaarloon van zo’n 17 miljoen euro ook één van de bestbetaalde voetballers ter wereld. In 2018 kroonde Pogba zich met Frankrijk tot wereldkampioen voetbal.

