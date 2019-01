Bejaarde zussen incasseren 15 jaar lang pensioen van hun overleden moeder

Bernadette (68) en Edmée (78) hebben de Belgische schatkist voor bijna 200.000 euro opgelicht. Door te doen alsof hun moeder nog leefde, ontvingen ze gedurende bijna 15 haar maandelijks haar 1.200 euro pensioen. Een verklikker lichtte de pensioendienst in.

Bernadette en Edmée wonen al jaren in Allicante (Spanje). Eind jaren negentig lieten ze hun moeder Lépoldine naar daar overkomen. Leopoldine trok toen een pensioen in België. De Belgische pensioendienst stortte dat bedrag op een Belgische rekening van de zussen, waarna het werd doorgestort op hun Spaanse rekening, schrijft de Brusselse krant La Capitale vandaag.

In 2001 overleed moeder Leopoldine. Ze was 85 jaar oud. Leopoldine werd gecremeerd in Spanje. Het crematorium bracht het Belgisch consulaat op de hoogte van het overlijden. Vreemd genoeg bleven de twee zussen het pensioen van hun moeder ontvangen.

Bewijs van leven

De zussen wisten dat de Belgische pensioendienst jaarlijks een bewijs van leven - een officieel document van de Spaanse overheid - verwachtte. De zussen vonden er niets beter op dan aangepaste kopieën van vorige bewijzen van leven jaarlijks door te sturen naar Brussel.

Zo bleven de zussen het pensioen van hun overleden moeder opstrijken. Alles samen hebben ze zussen onterecht 193.421 euro ontvangen.

Gedaan uit armoede

Aan de onderzoeksrechter hebben ze al gezegd dat ze handelden uit armoede. Niet om zich te verrijken. “Toen ons moeder overleed, hadden we geen geld meer. We moeten hier elke maand 1.200 euro huur betalen. We hebben hier geen recht op wat voor sociale bijstand dan ook. Enkel met ons moeders pensioen konden we overleven.”

Het dossier van de twee zussen is doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Daar staan de zussen terecht voor onder andere afpersing. De 193.421 euro pensioen die ze onterecht ontvingen , zullen ze moeten terugbetalen. Bovenop riskeren ze nog een geldboete en vijf jaar celstraf.

Heel deze oplichting kwam aan het licht door een brief aan de pensioendienst. Getekend door een zekere X.