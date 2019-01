Vijf jaar cel voor man die agent neerstak in Maximiliaanpark: “Hij is pas gestopt nadat hij tweemaal geraakt was”

Brussel - De man die op 17 september aan het Maximiliaanpark een agent neerstak en werd neergeschoten, is maandag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Volgens zijn advocaat had de man nooit de bedoeling de agent te verwonden, laat staan te doden maar de rechtbank verklaarde de man schuldig aan poging doodslag, weerspannigheid en bezit van verboden wapens.

Het incident vond plaats toen agenten van de Brusselse lokale politie een controleactie uitvoerden in de omgeving van het Maximiliaanpark. Ter hoogte van huisnummers 59 op de Antwerpsesteenweg stootten de agenten op de man, A.E., die lag te slapen. Toen ze hem wakker maakten en vroegen te vertrekken, keerde de man zich meteen tegen de agenten en toonde een mes.

Agent aan hoofd geraakt

De agenten sommeerden A.E. meermaals het mes te laten vallen maar die deed dat niet, ook niet nadat hij een slag op de hand had gekregen met een wapenstok. Ook toen de agenten gebruikmaakten van hun pepperspray, bleef A.E. het mes vasthouden.

Volgens het parket bleef hij naar de agenten toestappen en haalde hij uit met zijn mes, waarbij hij één agent aan het hoofd raakte. Een andere agent opende daarop het vuur en vuurde drie schoten af. A.E. werd in de borst en het been getroffen en raakte zwaargewond maar is intussen aan de beterhand.

“Bedoeling om confrontatie aan te gaan”

Voor de rechtbank beweerde de man dat hij niet begrepen had dat hem gevraagd werd zijn mes te laten vallen en dat hij de agent niet bewust had aangevallen maar verblind was door de pepperspray. De rechtbank vond dat verweer volslagen ongeloofwaardig.

“De verdachte had duidelijk de bedoeling de confrontatie aan te gaan met de politie en is pas gestopt nadat hij tweemaal geraakt was”, klonk het in het vonnis.