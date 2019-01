Minstens twaalf doden bij aanslag bij inlichtingendienst in Afghanistan

Bij een kantoor van de Afghaanse inlichtingendienst NDS in Meydan Sjahr, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Wardak, heeft maandagochtend een zelfmoordaanslag en een schietpartij plaatsgevonden. Twaalf NDS-leden kwamen om en meer dan dertig anderen raakten gewond, zo meldde het hoofd van de provincieraad Akhtar Mohammad Taheri.

De aanval begon rond 7.30 uur lokale tijd (4 uur Belgische tijd) toen een zelfmoordterrorist een bomauto tot ontploffing bracht voor de geheime dienst. Vervolgens bestormden drie gewapende mannen het gebouw en begonnen ze in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze alle drie worden gedood.

In het gebouw van de NDS is een speciale eenheid ondergebracht die bestaat uit 150 manschappen. De radicaalislamitische taliban hebben de aanslag opgeëist via hun woordvoerder Zabihullah Mujahid.

Zondag kwamen in de provincie Lowgar, die naast Wardak ligt, nog acht politieagenten om en raakten tien anderen gewond bij een bomaanslag. De taliban viseerden een konvooi van de provinciegouverneur, die ongedeerd bleef.