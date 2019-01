Donald en Melania Trump maken kans op prijs voor het slechtste wat Hollywood heeft voortgebracht

De Amerikaanse president Donald Trump en diens echtgenote Melania zijn beiden genomineerd voor de Golden Raspberries, de jaarlijkse prijzen voor het slechtste wat Hollywood heeft voortgebracht. Donald en Melania danken hun nominatie aan de film ‘Fahrenheit 11/9’ van Michael Moore, respectievelijk als slechtste acteur en slechtste actrice. De Golden Raspberies, letterlijk vertaald “gouden frambozen”, maar mits wat kennis van het Engelse slang bij voorkeur vertaalbaar als “gouden scheten”, werden maandag, daags voor de Oscarnominaties, bekendgemaakt.

In ‘Fahrenheit 11/9’ gaat de militante documentairemaker in op de politieke opmars van Trump en de gevolgen van diens verkiezingsoverwinning voor de VS.

Ook met zijn optreden in de politieke documentaire ‘Death of a Nation’ verwierf The Donald een Razzie-onderscheiding.

De huidige VS-president is reeds eigenaar van een Razzie (een beeldje ter waarde van 78 dollarcent). Hij sleepte die in de wacht in 1991 met een optreden in de film ‘‘Ghosts Can’t Do It”. Die undergroundprent, een bizarre mix van romantiek, misdaad, fantasy en komedie, werd een totale flop. Trump excelleerde in de film in de rol van zichzelf.

De Golden Razzies worden op 23 februari uitgereikt. Heel soms is een winnaar op die (scherts-)vertoning aanwezig.