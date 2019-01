Club Brugge trekt aan de mouw van 18-jarig Portugees talent

Club Brugge trekt aan de mouw van Gonçalo Cardoso, een jonge 18-jarige linksachter van Boavista. De Portugees geldt als een groot talent en is ook jeugdinternational.

Cardoso zou eerstdaags medische testen afleggen en kost tussen de 2,5 en 3 miljoen euro. Als de deal rond raakt, is het nog niet duidelijk of Cardoso deze winter al komt of pas deze zomer. Cardoso zou sowieso gehaald worden met het oog op volgend seizoen.