Ontslagen BIVV-werknemer in beroep tegen celstraf voor doodrijden fietsster

Haaltert - De ontslagen medewerker van het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid die in 2016 met 2 promille alcohol in het bloed een fietsster doodreed in Haaltert riskeert in beroep opnieuw vier jaar cel. Zelf vroeg hij om een werkstraf en alcoholslot.

Lieven B. (46) uit Ninove was die bewuste zondagavond 10 april op terugweg van een feestje toen hij in de Iddergemsesteenweg in Haaltert met zijn auto de 79-jarige fietsster Marie-Louise Adriaens doodreed. De bestuurder bleek bijna 2 promille alcohol in het bloed te hebben en reed op het moment van de feiten aan 75 à 80 kilometer per uur in de bebouwde kom. Daar is de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. Pijnlijk detail: Lieven B. werkte op het moment van de dodelijke aanrijding bij het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid (BIVV). Daar werd hij na het ongeval op staande voet ontslagen.

“Op geen enkele manier goed te praten”

Tijdens zijn proces vorig jaar in de politierechtbank van Aalst had B. drie jaar cel waarvan een jaar cel met uitstel, een rijverbod van vijf jaar en een boete van 6.000 gekregen. Een straf waartegen B. beroep aantekende waardoor de zaak dinsdag opnieuw behandeld werd voor de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. Daar eiste openbaar aanklager Sarie De Vrieze vier jaar cel voor Lieven B. Een straf die de procureur ook al bij de eerste behandeling van de zaak had gevorderd. “Hij reed onverantwoord, veel te snel en veel te dronken”, was het openbaar ministerie formeel.

“Er wordt beweerd dat de fietsster een onverwacht manoeuvre zou gedaan hebben, maar daar was volgens de verkeersdeskundige geen enkele aanwijzing voor. Ik daag u uit om één element te vinden dat zou wijzen op een fout van het slachtoffer. Wat Lieven B. heeft gedaan is op geen enkele manier goed te praten. Bovendien werd hij in het verleden nog als eens drie keer veroordeeld voor drinken achter het stuur. En dat ondanks zijn functie bij het BIVV.”

De verdediging van Lieven B. vroeg om een werkstraf en een alcoholslot. “Het lijkt wel alsof mij cliënt de fietsster opzettelijk heeft doodgereden, maar niets is minder waar. Een straf mag streng zijn, maar in deze zaak is de slinger doorgeslagen.”

Aan het einde van het proces kreeg Lieven B. zelf nog het laatste woord. Hij drukte zijn spijt uit voor wat er was gebeurd. “Ik heb van bij het begin een groot schuldbesef gehad”, beklemtoonde hij.

Vonnis op 18 februari