Middenvakrijders riskeren kleinere boete dan wie hen langs rechts passeert

Het filmpje over de zwarte Volkswagen die op de E17 verschillende keren langs rechts inhaalt, lokt nogal wat reacties uit. Wat de chauffeur doet, is levensgevaarlijk en valt op geen enkele manier goed te praten. Rechts inhalen is overigens altijd verboden, klinkt het bij de federale politie.

De chauffeur op het filmpje heeft geen enkele reden om rechts in te halen. Hij kan perfect naar links uitwijken. Wat hij doet is levensgevaarlijk, zegt Stef Willems van Vias die de beelden bekeken heeft.

Dat je soms van rechts helemaal naar de linkerrijstrook moet om een middenvakrijder te passeren om dan terug helemaal naar rechts te gaan, is een gans manoeuvre. Toch is het de enige correcte manier om in te halen.

Rechts inhalen is altijd verboden. Het is een overtreding van de tweede graad die beboet wordt met een onmiddellijke inning van 116 euro of een minnelijke schikking van 160 euro, klinkt het bij de federale politie. Uit de meeste recente cijfers die beschikbaar zijn blijkt dat in 2016 3.603 chauffeurs beboet werden omdat ze rechts een wagen inhaalden.

Vaak gebeurt dat uit ergernis omdat er een middenvakrijder ‘in de weg rijdt’. Uit een studie van Vias bleek vorig jaar dat middenvakchauffeurs de grootste ergernis zijn van weggebruikers. Nochtans worden ze maar relatief weinig verbaliseert, amper 2.079 boetes in 2016.

Voor de wegcode is op het middenvak blijven rijden lichtste overtreding waarvoor je een minnelijke schikking van 58 euro riskeert.

“En dat is niet logisch, temeer omdat automobilisten vaak tot rechts inhalen worden gedwongen door diegenen die halsstarrig op het middenvak blijven rijden, terwijl er rechts meer dan genoeg plaats is om te rijden. Wij zouden het dan ook beter vinden dat beide overtredingen gelijkgeschakeld worden”, zegt Stef Willems van Vias.