Michael Freilich is wit konijn op Antwerpse Kamerlijst N-VA

Antwerpen - Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, zal de vijfde plaats bekleden op de Antwerpse Kamerlijst van de N-VA voor de verkiezingen van 26 mei. Dat vernemen we uit goede bron en zal zodadelijk bekendgemaakt worden op een persconferentie. De lijst wordt getrokken door Jan Jambon en geduwd door Peter De Roover.

Michael Freilich wordt vaak opgevoerd als de woordvoerder van de Joodse gemeenschap in ons land en was tot nu de woordvoerder van het tijdschrift Joods Actueel. Die functie zal hij nu afstaan.

Freilich staat bekend als een felle verdediger van de Joodse waarden en van de staat Israël. Hij durft mensen die kritisch zijn voor de joodse zaak wel eens antisemitisme te verwijten.

In 2007, toen voormalig burgemeester Patrick Janssens (SP.A) zijn excuses aanbood aan de Joodse gemeenschap voor de houding van het stadsbestuur tijdens de Tweede Wereldoorlog, noemde toenmalig gemeenteraadslid Bart De Wever (N-VA) die uitspraken nog “gratuit”. Hij riep de toorn van veel mensen en ook van Freilich over zich af. “Indien de geschiedenis zich ooit zou herhalen met De Wever als burgemeester van Antwerpen, zou ik mij ten zeerste zorgen maken over wat er met mij en mijn joodse medeburgers zou gebeuren”, schreef hij in De Standaard. Vervolgens draaide De Wever hard aan het stuur en nuanceerde hij zijn uitspraak.

Freilich zelf loste voor de persconferentie een schot voor de boeg met deze cryptische tweet.

hmm.. zal dringende een nieuwe das moeten kopen #RoodGroenBlauwOranjeGeel pic.twitter.com/C4m72vtlRg — Michael Freilich (@MichaelFreilich) January 21, 2019

LEES OOK. OVERZICHT. Dit zijn de lijsttrekkers voor de volgende verkiezingen