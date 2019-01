Van 10 tot 1: dit is het rapport van de nieuwkomers in onze competitie

Neen, de transfergekte is nog niet losgebroken in de Jupiler Pro League. Met slechts twintig inkomende wintertransfers lijkt januari zelfs geruisloos voorbij te zullen gaan in het Belgische voetbal. Een reden om de nieuwkomers die wél al een overstap maakten eens extra onder de loep te nemen. Onze top tien van spelers die al meteen hun kans kregen in het eerste speelweekend van de vaderlandse competitie na de winterstop.