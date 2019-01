Opnieuw fataal geval van CO-intoxicatie: vrouw om het leven gekomen in badkamer in Veurne

Veurne - Een vrouw is in haar badkamer in het West-Vlaamse Veurne om het leven gekomen door CO-vergiftiging. Dat stelden haar ouders vast, nadat die gealarmeerd werden door de collega’s van de vrouw. Afgelopen weekend overleden in Gent ook twee mensen na CO-intoxicatie. “Wees oplettend”, waarschuwt het Belgische Antigifcentrum. Zeker bij koude temperaturen is dat nodig.

De collega’s van de vrouw, een veertiger, belden maandag haar ouders op omdat ze niet was komen opdagen voor een vergadering. Die woonden in het huis naast dat van hun dochter op het Jaagpad in Veurne en gingen kijken. Tot hun ontsteltenis vonden ze het lichaam van hun dochter in de badkamer. Ze was om het leven gekomen door CO-vergiftiging. Het parket is een onderzoek gestart naar de feiten.

Bij koude temperaturen is het gevaar op CO-intoxicatie het grootst. Dat bleek afgelopen weekend ook al: in Gent kwamen een 26-jarige en een 69-jarige vrouw op die manier om het leven. Ook in het Vlaams-Brabantse Beersel werden vier leden van hetzelfde gezin naar het ziekenhuis gebracht nadat ze onwel waren geworden, vermoedelijk door een defect verwarmingstoestel en onvoldoende verluchting.

Nu de temperaturen plots onder nul duiken, is het altijd uitkijken voor CO-intoxicatie, zegt Patrick De Cock van het Belgische Antigifcentrum. “Mensen zetten hun verwarming harder en sluiten dikwijls ramen en kieren af, waardoor verbrandingsgassen niet meer weg kunnen.”

“Het is nog geen al te strenge winter geweest. Veel verwarmingstoestellen worden nu pas echt ingeschakeld. Die zijn niet altijd helemaal in orde. We waarschuwen ook voor het gebruik van bijzetvuurtjes, die mensen vaak inschakelen als het plots koud wordt. Die vuurtjes geven vaak gassen vrij die niet helemaal verbrand zijn.”

Dodelijke mix

De meeste CO-intoxicaties gebeuren in een badkamer. “Een afgesloten, niet-geventileerde ruimte, mogelijk met een boiler. Dat zorgt voor een dodelijke mix.” De brandweer raadt aan om risicovolle kamers goed uit te rusten. Het installeren van een CO-detector kost een slordige 20 euro, “maar het kan levens redden”.

Symptomen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwde vorige maand nog voor CO-vergiftiging. “De meerderheid van de ongevallen door koolstofmonoxide gebeurt tussen oktober en maart, wanneer huizen warm gestookt worden”, aldus het KMI. “Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want die kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.”