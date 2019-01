Glen De Boeck gelooft nog in redding Lokeren, Roger Lambrecht geen spijt van vertrek Tom De Sutter

Lokeren zet zijn geld op Glen De Boeck om degradatie te voorkomen. “Ik zie dit als een leuke uitdaging. De situatie is moeilijk maar daarom niet onmogelijk”, zegt De Boeck, eerder dit seizoen ontslagen bij KV Kortrijk.

“Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat er nog iets zou bewegen. Ik had mij erbij neergelegd dat het wachten zou zijn op het buitenland of tot de maand mei. Toen ik zondagochtend telefoon kreeg, ben ik in gang geschoten en info beginnen verzamelen. Deze kern heeft het potentieel om dit om te draaien.”

Voorzitter Roger Lambrecht wilde geen steen meer gooien naar Trond Sollied. “Maar we moesten een beslissing nemen na de zeer slechte wedstrijd in Eupen. Anders zou de boot al gezonken zijn voor het seizoen voorbij is. Zaterdag tegen Zulte Waregem wordt de match van ons leven. Glen heeft ervaring met zinkende schepen.”

Lambrecht ontsloeg eind augustus Tom De Sutter zondagavond aan het kanon bij KV Oostende. “Het is niet omdat hij nu een goal maakt, dat ik spijt heb dat we hem lieten gaan. Behalve die goal heb ik hem niet gezien. We hebben hem anderhalf jaar gehad en niet gezien. Het enige waar ik spijt van heb is dat ik hem zoveel heb moeten uitbetalen…”