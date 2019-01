Arbeidseconoom betreurt uitstel over sterkere degressiviteit van uitkeringen: “Huis moet op orde staan voor het onweer losbarst”

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) betreurt dat de regering Michel geen akkoord meer kan sluiten over een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Een gelijkaardig voorstel komt mogelijk op tafel bij een volgende regering. “Maar economen voorspellen slecht weer”, aldus Baert. “Het huis moet op orde staan voor dat onweer losbarst.”

Maandag is gebleken dat het voorstel van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om werkloosheidsuitkeringen te verhogen maar ook sneller te doen dalen, niet langer op de tafel van de federale regering ligt. Baert vreest dat een gelijkaardig voorstel te lang op zich zal laten wachten.

“De maatregel zal nog steeds interessant zijn, maar komt mogelijk te laat”, zegt Baert. Die herhaalt zijn pleidooi voor een sterkere degressiviteit van werklooshuidsuitkeringen. “Wanneer mensen werkloos worden krijgen ze meer financiële ruimte om een duurzame baan te kiezen en geen job onder hun niveau”, argumenteert Baert. “Daarna worden ze geprikkeld om meer vacatures te overwegen.”

Kritiek

De kritiek dat het voorstel tot meer armoede zal leiden, volgt Baert niet. “De maatregel is budgetneutraal. We gaan niet minder uitgeven aan uitkeringen, we verplaatsen ze in de tijd. We handhaven ook het bodemniveau.”

Een akkoord over het principe van hogere werkloosheidsuitkeringen die sterker dalen lijkt niet langer mogelijk na de federale exit van N-VA. Maar Open Vld kondigt wel aan dat de eindigheid van werkloosheidsuitkeringen een speerpunt wordt in de campagne en ook N-VA kijkt naar een aangepast voorstel.

Maar Baert vraagt de politieke partijen om de patstelling te doorbreken en het voorstel alsnog door te voeren.