Geel hesje verliest oog na betoging, lotgenoot is woedend: “Ik kan mijn werk niet meer uitoefenen”

Bij een betoging van de gele hesjes zaterdag in Rennes, is een 27-jarige man zwaargewond geraakt aan het oog. Dat meldt de prefectuur van Ille-et-Vilaine, in het noordwesten van Frankrijk. “De precieze omstandigheden van het incident moeten nog worden bestudeerd”, luidt het. Daarmee voegt hij zich in een stilaan erg lange rij van gele hesjes die een oog verloren tijdens manifestaties.

Op een video die zondag op Facebook verscheen, vertelt Marie-Laure Leroy, een leerkracht in de Franse gemeente Quimperlé, dat haar zoon geraakt werd aan het oog door een rubberkogel die een politieagent vanop ongeveer vier meter afvuurde op de jongeman. Hij stond op dat moment bij een gewonde die verzorgd werd door de brandweer. De twintiger werd drie uur lang geopereerd, maar het oog kon niet worden gered.

Al zeker vijftien mensen raakten een oog kwijt sinds de betogingen van de gele hesjes in Frankrijk zijn begonnen. Verantwoordelijk daarvoor zijn de rubberkogels die de politie gebruikt om betogers in toom te houden, of dat toch te proberen. Die hebben een doorsnee van ongeveer vier centimeter en worden afgeschoten met een kort dubbelloopsgeweer.

Afgelopen weekend deed een andere betoger die een oog verloor zijn verhaal op tv. “Ik kan niet meer werken omdat er vuil in mijn oog kan komen”, zegt de tuinier, die toegeeft erg kwaad te zijn en uit is op wraak tegen de “klootzak die me dit aangedaan heeft”. “Het spijt me dat ik zo’n taal gebruik, maar ik voel enorm veel haat en kan het niet anders zeggen.”