Woning brandt volledig uit in Essen: gezin kan op tijd ontsnappen

Essen - ESSEN - De brandweer van Essen, aangevuld met de collega’s uit Kalmthout, had de voorbije nacht de handen vol aan een zware brand in een woning aan het Noordeneind in Essen. Het gezin met twee kinderen ontsnapte op tijd, maar de woning is helemaal verdwenen.

Rond 2.15u werd de bewoner wakker van geknetter in zijn keuken. Al vrij snel was duidelijk dat hier niets aan te doen was en toen de brandweer ter plaatse was, sloegen de vlammen al metershoog uit het gebouw.

Foto: BFM

De Essense brandweer vroeg de collega’s uit Kalmthout om bijstand en met extra tankwagens kon voldoende water worden voorzien om te blussen. Het gezin, met twee kinderen, had zich intussen in veiligheid gebracht. De woning is helemaal in de vlammen opgegaan. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk.