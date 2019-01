Het doelpunt van Lior Refaelov tegen Zulte Waregem was allesbehalve toeval: vrije trap werd in Spanje ingeoefend

Meer dan een halfuur hebben ze erop getraind in Spanje, de vrijschopvariant die Lior Refaelov zaterdag tegen Zulte Waregem binnentrapte. Hij zette zich samen met Simen Juklerod voor de bal. De Noor gaf een tikje opzij, terwijl Refaelov zich omdraaide en de bal voorbij Bossut in doel knalde.

“In Spanje, een beetje afgezonderd van de wereld, hebben we kunnen werken aan enkele belangrijke facetten, waaronder de stilstaande fases”, aldus Refaelov. “We scoorden op een gelijkaardige manier in de vriendschappelijke wedstrijd tegen OH Leuven. Het is tof dat we dit nu ook in de competitie konden uitvoeren. Loon naar werken, heet dat dan. De technische staf zal fier zijn. We kunnen niet elke match hetzelfde ingestudeerde nummertje herhalen, maar hebben nog enkele variaties voor de komende matchen”, verklapte de Israë­liër.