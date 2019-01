Brusselse tunnels afgesloten door ijspegels: “Dit is zeer uitzonderlijk”

In 2012 moest de brandweer ook al ijspegels verwijderen aan een brug over de Woluwelaan Foto: rr

Brussel - Door de koude van de afgelopen nacht waren er maandagochtend ijspegels gevormd in de Leonard-en de Vierarmentunnel. Daardoor werden de Brusselse tunnels afgesloten, het verkeer moest een korte tijd bovengrond omrijden. “Dit is een uitzonderlijke situatie”, zegt woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer Veva Daniëls.

In de Leonardtunnel werden de ijspegels op de binnenring richting Waterloo vastgesteld, in de Vierarmentunnel waren ze op de buitenring richting Zaventem gespot. De brandweer en politie waren snel ter plaatse, de ijspegels werden handmatig weggehaald voor de brandweer. “Die ijspegels zorgen voor een potentieel gevaarlijke situatie, daarom werden de tunnels ook onmiddellijk afgesloten”, zegt Daniëls.

De ijspegels vormden zich vannacht in de tunnel door condensatie en het extreem koude weer. “Maar deze werden erg snel opgemerkt, Wegen en Verkeer monitort alle tunnels met camera’s, en er is constante permanentie.”

Er kan niets worden gedaan om de vorming van ijspegels te voorkomen. “Maar we blijven alert”, aldus Daniëls. “We kunnen de situatie wel snel opvangen en het verkeer in de juiste banen leiden. Vanmorgen hebben we snel de juiste rijstroken afgesloten.” Door de sluiting was de verkeershinder in de regio groter dan normaal.