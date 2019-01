Ingestorte brug van Humbeek wordt morgen op ponton afgevoerd

Kapelle-op-den-Bos / Grimbergen - Als alles volgens plan verloopt, zal er vanaf woensdag weer scheepvaart mogelijk zijn op het drukbevaren Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek-sas. Een gigantische kraan zal dinsdag het brugdek weghalen.

De voorbereidingswerken zijn afgelopen weekend al gestart. “Dinsdagochtend vanaf 6 u. zal een grote kraan het brugdek proberen op te tillen en op een ponton te leggen dat zal aanmeren op het kanaal in Humbeek. Eens die klus geklaard is, zal het brugdek afgevoerd worden zodat de binnenschepen weer vrije doorgang hebben. Dat is belangrijk omdat het om een drukbevaren route gaat”, zegt Kevin Polfliet van de Vlaamse Waterweg.

Een schip ramde vrijdag de brug van Humbeek-sas, deelgemeente van Grimbergen in Vlaams-Brabant. Het brugdek raakte zwaar beschadigd. Eens het is afgevoerd, zal bekeken worden hoe het verder moet en zal ook de brugconstructie worden onderzocht op stabiliteit.

Of het beschadigde brugdek zal kunnen hersteld worden, is ook nog niet duidelijk.

De brug zal zeker enkele maanden niet gebruikt kunnen worden. Er is een shuttledienst voorzien en gehoopt wordt om zo snel mogelijk een overzetboot te kunnen inleggen.