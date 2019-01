Een 54-jarige zwarte Democrate waar naar wordt geluisterd: Kamala Harris (54) gooit zich in strijd om Witte Huis

De 54-jarige Kamala Harris heeft zich maandag kandidaat gesteld om in 2020 een gooi te doen naar het presidentschap in de VS. De aankondiging van de zwarte Democrate gebeurde niet toevallig maandag, op een dag die bol staat van symboliek. “Laten we dit samen doen: voor onszelf, voor onze kinderen en voor ons land”, zei de senator.

Ze had haar moment goed gekozen. Kamala Harris lanceerde haar campagne maandag in ‘Good Morning America’, uitgerekend op de feestdag ter ere van Martin Luther King en in de week waarin Shirley Chisholm 47 jaar geleden als eerste vrouw op zoek ging naar een nominatie om president te kunnen worden in de VS.

Foto: EPA-EFE

Vrijdag zal ze in South Carolina al een eerste bijeenkomst houden om haar campagne helemaal af te trappen. “De toekomst van ons land hangt van jou en miljoenen anderen af”, zegt ze in een video. “We moeten onze stem laten horen om te vechten voor de Amerikaanse waarden. Laten we dat doen. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor ons land.” Haar slogan wordt “Kamala Harris, for the people.”

Barrières doorbreken

De 54-jarige Democrate staat al heel haar politieke leven bekend als iemand die barrières doorbreekt: ze mag zich de tweede zwarte vrouw noemen die een plekje in de Amerikaanse Senaat wist te bemachtigen - in 2016 lukte het haar - en was een van de eerste zwarte vrouwen die als advocaat voor de Amerikaanse overheid ging werken. Er wordt bovendien naar haar geluisterd, aldus Amerikaanse media.

Foto: REUTERS

Haar nominatie komt niet als een totale verrassing. De Democraten zijn van plan een erg kleurrijk en breed veld van kandidaten in de strijd te gooien om te vermijden dat huidig president Donald Trump een tweede termijn in de wacht kan slepen. Harris wordt door Amerikaanse media omschreven als een elegante brug tussen de zeventigers in haar partij, zoals Joe Biden en Bernie Sanders, en veertigers als Beto O’Rourke en Cory Booker. Bovendien heeft ze banden met zowel de pragmatische als de progressieve kant van de partij.

Om maar te zeggen: ze is erg populair en wordt als een belangrijke kandidaat gezien om een nominatie in de wacht te slepen. De dochter van een een Jamaicaanse vader en Indische moeder werd in het verleden al vergeleken met Barack Obama. Een verschil tussen de twee is dat Obama zich opwerkte tot een politiek zwaargewicht voor hij naar Washington trok, en Harris aan twee jaar in de Senaat genoeg had om als een gevestigde naam beschouwd te worden.

Ook Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand en Tulsi Gabbard gaven al aan zich voor de Democraten kandidaat te zullen stellen voor het presidentschap. Het belooft een spannende race naar het Witte Huis te worden, voorspellen Amerikaanse media.