Opa (70) randt kleindochter aan: “Ik heb haar nooit gedwongen, ze zei zelf: opa, ik doe dat voor jou”

Zulte - Een 70-jarige man uit Zulte vraagt in beroep met uitstel voor het misbruik van zijn kleindochter. “Het was misschien niet de favoriete bezigheid van haar, maar we mogen de feiten toch niet maximaliseren”, pleitte zijn advocaat tot afgrijzen van iedereen in de zaal.

De feiten, die dateren van augustus 2016, kwamen aan het licht toen de kleindochter tegen haar mama vertelde dat ze ‘een geheimpje had met de opa.’ Zo bleek dat het meisje, op het moment van de feiten nog geen 16, “de piemel van de opa moest insmeren met bodylotion”. Dat gedurende een week lang. Zijn advocaat probeerde de feiten te minimaliseren. “Door een medisch probleem hebben zij en zijn vrouw al jaren geen seks meer en de gelegenheid deed zich gewoon voor.”

Maar meester Kain Verlinde wekte pas echt verbazing op van het hof toen hij pleitte dat het meisje nooit gedwongen werd. “Het was misschien niet haar favoriete moment van de dag, maar we mogen de feiten toch niet maximaliseren.” A. kreeg in eerste aanleg vier jaar cel waarvan de helft met uitstel. Een veel te zware straf vindt zijn advocaat. “Er was de gelegenheid en de behoefte.” Zelf verklaarde A. aan het eind van de zitting: “Ze zei zelf toen ik het haar vroeg: “Opa, ik doe dat voor u!” Ik heb haar dus nooit gedwongen!”

Uitspraak 26 februari